Residência é arrombada em Jandaia do Sul

Esta equipe foi solicitada na Rua José de Almeida Filho no início da noite de domingo (14) pois segundo a mesma, sua residência havia sido furtada. Ao chegar no local do fato a vítima relatou que se ausentou por volta das 20h e retornou somente às 19h e, ao adentrar sua residência, encontrou todas as coisas reviradas e que a porta que dá acesso aos fundos da casa havia sido arrombada. Do interior fora furtado um televisor, uma máquina de lavar e um botijão de gás. A vítima foi orientada.