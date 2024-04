Residência é arrombada e televisor de 50 polegadas é levado

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 20h55 desta sexta-feira (19) na Rua João Bispo Pinheiro, região do Jardim Villar em Jandaia do Sul.

Conforme a PM, no local foi feito contato com o senhor, o qual relatou que teria saído de sua residência por volta das 17h e retornado após as 18h, e que se deparou com a janela da cozinha arrombada, encontrando os quartos e sala revirados.

A vítima relatou que foi levado um televisor de 50 polegadas da marca Samsung de cor preta, uma caixa contendo bijuterias diversas e R$ 60,00. Ressalta a vítima que é a segunda vez que sua residência é furtada.

No momento nenhum suspeito foi localizado.