Realizada a abertura dos Jogos Escolares em Jandaia do Sul

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul através do Departamento de Educação e Esportes realizou na manhã desta segunda-feira, 08 de abril, no Ginásio Municipal de Esportes Osmar Panício, a abertura da 37ª Edição dos Jogos Escolares do Paraná – Fase Municipal.

Ao todo serão aproximadamente 500 alunos/atletas das Escolas e Colégios Municipais, Estaduais e Particulares que disputarão entre si em diversas categorias e modalidades.

Além de um grande público de alunos, país, professores e comunidade representando cada instituição de ensino participante com seus alunos/atletas seus respectivos Diretores e seus Professores de Educação Física estiveram presentes ainda: o Prefeito Lauro Junior; a Diretora do Departamento de Educação e Esportes Sheila; o Coordenador de Esportes Geraldo Bezerra; o Chefe do Núcleo Regional de Educação Vladimir Barbosa da Silva acompanhado da Assistente de Chefia Patrícia Marchi; o Vereador João Paulo; o Professor Marcos Rogério Técnico Desportivo da UFPR; o Senhor Rodrigo Dias Batista Presidente da ACEJAN; o Presidente do Rotary Club Dione Silva; o 1º Sargento Sandro representando à Polícia Militar; o Diácono Jonas dos Santos representando o Pe Reginaldo; o Cabo Anderson Silva Gestor da Brigada de Incêndio; o Senhor André Olivato representando a Polícia Civil e os Diretores de Departamentos Claudemir e Suceli.