Rapaz surta e sobe em torre

Um rapaz de 22 anos, que sofre com problemas mentais, mobilizou equipes do SAMU, Defesa Civil, Polícia Militar e bombeiros de Apucarana na tarde desta sexta-feira (26) em Jandaia do Sul.

O Rapaz é morador de Sarandi e segundo a mãe, ele toma remédios controlados, leva uma vida normal mas às vezes tem crise. Ele estava fugindo dos familiares quando entrou no quintal de uma residência próximo ao almoxarifado da prefeitura e subiu numa torre de antena de tv.

Os socorristas conversaram com rapaz por mais de uma hora até convencê-lo a descer.

Ele não se feriu e foi encaminhado ao hospital para receber cuidados médicos