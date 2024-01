Rapaz de 17 anos morre afogado ao tentar salvar amigo em Arapongas

Um jovem de 17 anos morreu afogado neste domingo (14) em Arapongas. O rapaz entrou em um rio para salvar um amigo e acabou submergindo, segundo informações obtidas pelo TNOnline.

A ocorrência foi registrada no Conjunto São Raphael V no início da noite. Ele ficou cerca de 20 minutos submerso e foi retirado por uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi chamada por conta da gravidade para auxiliar na reanimação do rapaz. No entanto, o médico do Samu declarou óbito ainda no local.

A Polícia Militar (PM) foi acionada pelos socorristas, assim como Instituto Médico Legal (IML), de Apucarana. A identificação do rapaz não foi informada. O acidente ocorreu em um local conhecido popularmente como “buracão”. O outro rapaz teria conseguido sair da água.

Ivan Maldonado Com informações TN Online