Ocorrência registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 19h41 deste sábado (19) na Rua Albatroz, no Jardim das Araucárias em Jandaia do Sul.

Após denúncia de som em volume alto, a equipe policial se fez presente no local onde foi constatado que o proprietário da residência estava com um rádio de pilha ligado em sua garagem, em volume moderado, sendo o mesmo orientado, pois a solicitante não se fez presente no local.