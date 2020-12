Queda na produção e alto consumo afetam abastecimento em Jandaia do Sul, diz Sanepar

A Sanepar informa que a estiagem reduziu a vazão dos poços que abastecem os moradores em Jandaia do Sul, sendo necessário nesta semana colocar em operação a captação do Rio Marumbizinho para complementar o abastecimento. Porém neste sábado (26) o rio também teve queda de vazão e o consumo está bastante elevado, o que pode afetar o abastecimento em todas as regiões da cidade, principalmente, nas áreas mais altas. A previsão é a de que o fornecimento de água volte à normalidade na madrugada do domingo (27) e será de forma gradativa.

No momento, é imprescindível que todos colaborem, adotando o uso racional da água.

A orientação é para que a água tratada seja priorizada para alimentação e higiene pessoal. As limpezas mais pesadas, como lavagem de carros, calçadas e fachadas, devem ser adiadas até que a situação se normalize. Reutilize a água da lavagem e enxágue de roupas. Reduza o tempo no banho. Ensaboe a louça, faça a barba e escove os dentes sempre com a torneira fechada. Verifique torneiras pingando e vazamentos em seu imóvel.

Podem ficar desabastecidos clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

A orientação é evitar desperdícios. A Sanepar conta com a participação de todos!

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.