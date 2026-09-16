Quarta Verde

Mirela Bueno Ferreira aniversariando
Aniversariando nesta quarta-feira (16) Mirela Bueno Ferreira. Familiares enviam parabéns.
Aniversariando Renan Esteves
Aniversariando nesta quarta-feira (16) Renan Esteves, Filho do Donizetti Silva e da Bete. "Parabéns, felicidades, tudo de bom meu querido Filho Renan Esteves. Que Deus...
Operação contra o jogo do bicho apreende máquinas e comprovantes em estabelecimentos de Jandaia...
Uma operação de combate à prática do jogo do bicho foi realizada na terça-feira (15), em Jandaia do Sul, com o cumprimento de mandados...
Acidente envolvendo carro e motocicleta deixa mulher ferida em Jandaia do Sul
Um acidente de trânsito foi registrado por volta das 7h30 desta quarta-feira (16), no Trevo da Emater, em Jandaia do Sul. A colisão envolveu um...
Com mandado de prisão pelo estado de São Paulo, homem é localizado e preso...
A Polícia Civil de Jandaia do Sul prendeu, no fim da tarde desta terça-feira (15), um homem de 42 anos, que era procurado pela...
Paraná ainda terá chuva nesta terça e amanhecer gelado na quarta-feira, segundo o Simepar
Ao longo desta terça-feira (15), a nebulosidade continua bastante persistente sobre o estado, favorecendo a ocorrência de chuvas ocasionais. Precipitações, no geral, não devem...
Homem relata que sofre ameaças de ex em Marumbi
A Polícia Militar registrou uma ocorrência de ameaça na tarde desta segunda-feira (14), na Rua Interventor Manoel Ribas, no Centro de Marumbi. A situação...