Homem relata que sofre ameaças de ex em Marumbi

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A Polícia Militar registrou uma ocorrência de ameaça na tarde desta segunda-feira (14), na Rua Interventor Manoel Ribas, no Centro de Marumbi. A situação envolveu um homem de 33 anos e sua ex-companheira, de 32.
Segundo o relato apresentado à equipe policial, o casal se separou recentemente, mas a mulher estaria fazendo ameaças ao ex-companheiro. Conforme a vítima, quando ainda moravam juntos, os dois tiveram uma discussão durante a madrugada. Na ocasião, o homem afirmou ter desferido um soco contra a parede, momento em que a ex-companheira teria dito que o esfaquearia.
Após o episódio, os dois decidiram pela separação. Entretanto, segundo o homem, a ex-companheira permaneceu com pertences pessoais dele que estavam no imóvel, incluindo roupas, calçados e outros objetos.
Ainda conforme o relato, ao tentar recuperar seus bens, a mulher teria afirmado que não faria a devolução. Ela também teria dito que, caso ele fosse até o imóvel, alegaria falsamente ter sido agredida fisicamente para provocar a prisão do ex-companheiro.
Diante da situação, a Polícia Militar registrou um Boletim de Ocorrência. O homem foi orientado sobre as medidas legais cabíveis para tratar das ameaças e da recuperação de seus pertences.
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