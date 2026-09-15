Paraná ainda terá chuva nesta terça e amanhecer gelado na quarta-feira, segundo o Simepar

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Ao longo desta terça-feira (15), a nebulosidade continua bastante persistente sobre o estado, favorecendo a ocorrência de chuvas ocasionais. Precipitações, no geral, não devem ser fortes, apesar que não se descarta a ocorrência de alguns raios (descargas atmosféricas) no extremo norte paranaense. Na maioria das regiões o sol pouco aparece, situação que inibe a elevação mais significativa das temperaturas. Além disso, vento contribui para aumentar a sensação de frio.
O amanhecer de quarta-feira será marcado por temperaturas baixas, especialmente no Sul e Sudoeste do Paraná, onde os termômetros podem registrar valores inferiores a 5 °C. A atuação da massa de ar frio, associada a condições de menor disponibilidade de umidade, favorece a redução da nebulosidade sobre grande parte do estado. A exceção fica por conta da faixa leste, onde a influência da umidade proveniente do oceano mantém maior cobertura de nuvens. Pode garoar por alguns momentos.
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