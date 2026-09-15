Com mandado de prisão pelo estado de São Paulo, homem é localizado e preso em Jandaia do Sul

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A Polícia Civil de Jandaia do Sul prendeu, no fim da tarde desta terça-feira (15), um homem de 42 anos, que era procurado pela Justiça por conta de um mandado de prisão relacionado ao não pagamento de pensão alimentícia.
A prisão aconteceu na Estrada Velha, na saída para Cambira. Segundo a Polícia Civil, o mandado foi expedido pela Comarca de Indaiatuba, no estado de São Paulo.
A localização do homem foi possível após o trabalho do setor de inteligência da Delegacia de Jandaia do Sul, que recebeu informações de que  o homem estaria residindo no município. Após as diligências, os policiais conseguiram localizá-lo e efetuar a prisão.
Depois de detido, o homem foi encaminhado ao Departamento de Polícia Penal (Depen) de Jandaia do Sul, onde permaneceu à disposição da Justiça.
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