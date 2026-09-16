Acidente envolvendo carro e motocicleta deixa mulher ferida em Jandaia do Sul

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Um acidente de trânsito foi registrado por volta das 7h30 desta quarta-feira (16), no Trevo da Emater, em Jandaia do Sul.
A colisão envolveu um Fiat Uno, que rebocava uma carretinha, e uma motocicleta Honda Biz, conduzida por uma mulher de 32 anos.
Com o impacto, a motociclista sofreu ferimentos, porém, sem gravidade. Ela recebeu atendimento da equipe da Brigada Comunitária de Jandaia do Sul e foi encaminhada ao Hospital Nossa Senhora de Fátima para avaliação médica.
As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.
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