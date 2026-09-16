Acidente envolvendo carro e motocicleta deixa mulher ferida em Jandaia do Sul
Um acidente de trânsito foi registrado por volta das 7h30 desta quarta-feira (16), no Trevo da Emater, em Jandaia do Sul. A colisão envolveu um...
Com mandado de prisão pelo estado de São Paulo, homem é localizado e preso...
A Polícia Civil de Jandaia do Sul prendeu, no fim da tarde desta terça-feira (15), um homem de 42 anos, que era procurado pela...
Paraná ainda terá chuva nesta terça e amanhecer gelado na quarta-feira, segundo o Simepar
Ao longo desta terça-feira (15), a nebulosidade continua bastante persistente sobre o estado, favorecendo a ocorrência de chuvas ocasionais. Precipitações, no geral, não devem...
Homem relata que sofre ameaças de ex em Marumbi
A Polícia Militar registrou uma ocorrência de ameaça na tarde desta segunda-feira (14), na Rua Interventor Manoel Ribas, no Centro de Marumbi. A situação...
Idoso afirma não ter chave Pix e descobre três transferências indevidas em sua conta
Um homem de 69 anos procurou o Destacamento da Polícia Militar de Cambira, na região central da cidade, após descobrir que valores haviam sido...
Colégio São Marcos desenvolve estudo prático sobre os sistemas muscular e urinário com alunos...
No âmbito do projeto Biologia I – Integrando Conhecimentos, o Colégio São Marcos de Jandaia do Sul desenvolve, com as turmas do Ensino Médio,...