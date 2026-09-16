Operação contra o jogo do bicho apreende máquinas e comprovantes em estabelecimentos de Jandaia do Sul

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Uma operação de combate à prática do jogo do bicho foi realizada na terça-feira (15), em Jandaia do Sul, com o cumprimento de mandados de busca e apreensão em  estabelecimentos comerciais da cidade.
A ação foi realizada por equipes da Polícia Militar, com apoio da Agência Local de Inteligência (ALI) e da ROCAM, em cumprimento a determinações do Poder Judiciário da Comarca de Jandaia do Sul, tendo como requerente o Ministério Público do Paraná.
Na Rua Agostinho Chaves, no Centro, os policiais foram recebidos pelo proprietário, que foi cientificado sobre o mandado e autorizou a entrada da equipe.
Durante as buscas, foram apreendidas uma máquina utilizada para apostas do jogo do bicho, uma máquina de cartão, diversos comprovantes de jogos de azar e um aparelho celular. Conforme o registro policial, o responsável pelo estabelecimento relatou que realizava jogos do bicho havia aproximadamente cinco anos e utilizava os equipamentos e comprovantes apreendidos para a atividade.
Na sequência, a operação também esteve em um na Avenida Doutor Getúlio Vargas. No local, a proprietária foi informada sobre o mandado de busca e apreensão.
Durante a diligência, os policiais localizaram e apreenderam uma máquina utilizada para apostas, um aparelho celular pertencente à responsável pelo estabelecimento e comprovantes e relatórios impressos relacionados aos resultados de apostas do jogo do bicho. Segundo a PM, os materiais foram acondicionados e lacrados conforme os protocolos de cadeia de custódia.
Por se tratar, conforme o registro policial, de infração penal de menor potencial ofensivo, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Infração Penal (TCIP), com encaminhamento da ocorrência e dos materiais apreendidos para as providências legais.
Outro alvo da operação foi na Rua Senador Souza Naves, também no centro. A equipe da ROCAM prestou apoio à Agência Local de Inteligência no cumprimento do mandado.
No estabelecimento, um homem, foi abordado e cientificado sobre a ordem judicial. Durante as buscas, foram encontrados diversos comprovantes de apostas, uma máquina específica utilizada para o jogo do bicho e um aparelho celular.
Os materiais foram acondicionados em embalagens próprias e lacrados para preservação da cadeia de custódia. Ainda conforme o boletim, foi lavrado Termo Circunstanciado contra o indivíduo, que, segundo a PM, já seria reincidente em contravenção relacionada à prática.
A operação teve como objetivo localizar e apreender equipamentos eletrônicos, terminais destinados a apostas, anotações, comprovantes, valores e aparelhos celulares que pudessem estar relacionados à exploração do jogo do bicho.
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