Sede do CREAS é arrombada e furtada em Jandaia do Sul

1502
A sede do CREAS, localizada na Rua Luiz Vignoli, na região central de Jandaia do Sul, foi alvo de um furto qualificado. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar na manhã desta segunda-feira (31), por volta das 8h30.
Segundo informações do boletim de ocorrência, a equipe policial foi acionada após a responsável pelo local constatar que a porta dos fundos do imóvel havia sido arrombada.
Durante a averiguação, os policiais encontraram o interior do estabelecimento completamente revirado. Foram levados um botijão de gás de cor azul, um aparelho celular preto, dois carregadores brancos e passagens de transporte com destinos para São Pedro do Ivaí, Bom Sucesso, Apucarana e Mandaguari.
A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas e estiveram no endereço para realizar os levantamentos técnicos e coletar possíveis vestígios que possam auxiliar na investigação.
Imagens de câmeras de monitoramento estão sendo analisadas na tentativa de identificar os responsáveis pelo crime. Um boletim de ocorrência foi confeccionado e o caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes.
Compartilhar