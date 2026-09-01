Morte de casal em Jandaia: Saiba o que a Polícia Militar encontrou no local
A equipe policial militar foi acionada para comparecer ao local, após o solicitante relatar que sua vizinha, uma adolescente, havia pedido socorro, informando que...
Casal é identificado após tragédia em Jandaia do Sul
Foram identificadas as duas pessoas que morreram durante uma tragédia registrada na manhã desta terça-feira (1º), em Jandaia do Sul. As vítimas são Cristiano...
Açougueiro morre prensado por caminhonete após veículo subir na calçada em Sarandi
Um açougueiro morreu na manhã desta terça-feira (1º) após ser prensado por uma caminhonete na Avenida Londrina, em Sarandi, na região de Maringá. O...
Brigada Comunitária atende motorista após caminhonete bater em árvore caída
Uma caminhonete colidiu com uma árvore de eucalipto que caiu sobre a rodovia entre os municípios de Bom Sucesso e Itambé, na madrugada desta...
Sede do CREAS é arrombada e furtada em Jandaia do Sul
A sede do CREAS, localizada na Rua Luiz Vignoli, na região central de Jandaia do Sul, foi alvo de um furto qualificado. A ocorrência...
Homem mata ex-esposa e tira a própria vida em Jandaia
Um homem teria tirado a própria vida após matar a ex-esposa na região do Jardim Universitário em Jandaia do Sul na manhã desta terça-feira....
Prefeitura de Jandaia do Sul realiza obras de drenagem no Jardim Felicidade e Guadalajara
A Prefeitura de Jandaia do Sul deu início, nesta segunda-feira (31), às obras de drenagem no Jardim Felicidade e Guadalajara, com o objetivo de...