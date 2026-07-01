Quarta Verde

Foi perdida uma placa de moto
Foi perdida a placa de uma motocicleta. Pode-se a quem encontrou entrar em contato 43 99680 4868 .
Professor Milton aniversariando
O professor Milton de Martini Lopes Villar está de aniversário nesta terça-feira (30). Recebe os parabés de familiares e amigos. .
Corpo parcialmente carbonizado é encontrado em área de mata no muncípio de Apucarana
Um corpo com sinais parciais de carbonização foi encontrado na tarde desta terça-feira (30) em uma área de mata na região do Loteamento Belvedere,...
Homem denuncia agressão após ser acusado de furto em comércio de Jandaia do Sul
Um homem procurou atendimento médico e acionou a Polícia Militar na noite desta segunda-feira (29) após relatar ter sido vítima de agressão em um...
Carro capota e pega fogo entre Kaloré e Borrazópolis
Um acidente de trânsito mobilizou equipes de resgate e moradores no fim da tarde desta segunda-feira (29), na rodovia PR-466, entre os municípios de...
Faleceu Francisco Rael
Faleceu aos 96 anos, Francisco Rael, pioneiro de Jandaia do Sul. O velório acontece na Capela do Prever e o sepultamento será às 9h desta...