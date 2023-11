Promotoria inicia inscrições para vaga de estagiário em direito

As inscrições serão realizadas no período de 24/11/2023 a 13/12/2023

O Promotor de Justiça, Dr. Vinícius Henrique Bofo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Protocolo n.º 19.19.6140.0025315/2023-72, resolve: TORNAR PÚBLICO O presente edital que estabelece as instruções destinadas à seleção e admissão de estagiário de graduação em direito para atuar junto à 2.ª Promotoria de Justiça de Jandaia do Sul.

1. Das vagas: O processo de seleção regulado por este Edital destina-se ao preenchimento de (01) uma vaga na 2.ª Promotoria de Justiça de Jandaia do Sul, com previsão de convocação no início do ano de 2024, observando-se, para a classificação, o disposto no item 7 deste Edital…

LEIA O EDITAL COMPLETO AQUI