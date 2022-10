Ocorrência registrada pela Polícia Militar às 10h04 deste domingo (2) na Avenida Getúlio Vargas.

Conforme a PM, por orientação do Sr. Promotor de Justiça de Jandaia do Sul, fora registrado o devido boletim de ocorrência relatando a irregularidade de um caminhão Fiat/80 de placas de Jandaia do Sul, o qual se encontrava estacionado no endereço citado, com propaganda política de candidatos com adesivos e bandeiras.