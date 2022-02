O Departamento de Saúde de Jandaia do Sul, através do Programa Saúde na Escola, realizou uma ação de conscientização sobre os cuidados contra a Covid-19 na Escola Municipal Gonçalves Dias, no Distrito São José.

De forma lúdica, as enfermeiras Deisielen e Glecimar envolveram as crianças do Ensino Fundamental para entenderem a importância da vacinação e cuidados para se protegerem do coronavírus.