Programa CastraPet Paraná castrou 197 animais neste domingo (30) em Jandaia do Sul

Neste domingo (30) Jandaia do Sul recebeu o CastraPet Paraná (Programa Permanente de Esterilização de Cães e Gatos) uma iniciativa do Governo do Estado por meio da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest) e do IAT, em parceria com a Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul. A ação, que é inédita no Brasil, tem entre os principais objetivos a prevenção de zoonoses e o controle populacional desenfreado de pets.

O Departamento de Fomento à Agropecuária e Meio Ambiente informou que foram feitos 200 atendimentos, resultando em 197 castrações.

Foram entregues também cartilhas em algumas escolas do Município onde conta a história de uma menina chamada Mila e os animais de companhia, que relata as ações de educação ambiental, aborda sobre a importância da adoção, alerta acerca da responsabilidade quanto à saúde do animal e o crime referente aos maus tratos. Ou seja, tutela responsável do animal.