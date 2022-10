Programa Carretas do Conhecimento volta a Jandaia do Sul com capacitação de alimentos

(AEN) A Secretaria estadual da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf) promove, de 13 de outubro a 13 de novembro, no município de Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí, um curso de Teoria sobre Panificação. Focada no preparo de receitas de pão, a capacitação trata dos fundamentos para manuseio de massas naturais e integrais, preparo de recheios, de pães e de bolos. Esta ação faz parte do Programa Alimentos Seguros (PAS), do projeto Carretas do Conhecimento, executado pelo Departamento do Trabalho da Sejuf.

O curso do PAS envolve a participação de 40 pessoas em idade superior a 16 anos, agrupadas em duas turmas de 20 pessoas. As aulas acontecem em dois períodos: das 13h30 às 18h30 e das 18h30 às 22h30, de segunda à sexta.

Rogério Carboni, secretário da Sejuf, destaca que os cursos das Carretas do Conhecimento dão oportunidade para que pessoas de menor poder aquisitivo tenham acesso aos processos de aprendizagem sem custo algum. “Isso é gratificante na medida que podemos qualificar essa camada da população a disputar vagas do mercado de trabalho em nível de igualdade com os seus concorrentes”, afirmou.

“A realização do curso Teoria da Panificação vai proporcionar aos jovens de Jandaia do Sul o alcance a novos saberes”, disse a diretora de Assistência Social do Cras no município, Renata Oribes Aguera.

DENTRO DO ÔNIBUS – Um dos diferenciais dos cursos promovidos pelas Carretas do Conhecimento é que suas aulas são num ônibus, todo equipado especialmente para receber alunos e alunas. Em Jandaia do Sul, o ônibus está estacionado na Praça do Café, centro da cidade.

Esta capacitação é voltada prioritariamente à população beneficiada pela política pública de assistência social do Governo do Estado. Todas as 40 vagas foram rapidamente preenchidas, porém existe uma lista de espera, caso ocorra alguma desistência. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (43) 3432-1212.