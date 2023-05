Profissionais do SAMU e Defesa Civil passam por treinamento de reciclagem

O Departamento de Saúde de Jandaia do Sul iniciou uma série de treinamentos de reciclagem com os Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e Agentes da Defesa Civil.

Nesta primeira etapa ocorrida na sexta-feira (26), as equipes realizaram treinamentos teóricos e práticos de abordagem primaria e ressuscitação cardiopulmonar ministrada pela Enfermeira Tamyris Cristina.

O intuito do curso de reciclagem é uniformizar este protocolo, prestando um serviço melhor e de qualidade à população.

Para a enfermeira Marilena de Freitas, Responsável técnica pelo SAMU, o curso agrega conhecimento e aprimora o atendimento do Samu e Defesa Civil.