Procura-se o dono

A ONG Anjos de 4 Patas juntamente com o Departamento de Meio Ambiente estão à procura do responsável por esta cachorrinha fêmea que foi socorrida ontem na região do Colégio Unidade Polo.

Ela teve o rabinho cortado e precisa continuar com medicações.

Se alguém reconhecer o animal ou souber quem é o dono, entre em contato pelo telefone 43 3432-9252, pessoalmente no Departamento de Meio Ambiente ou na página do Facebook da Anjos de 4 Patas.