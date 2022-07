Primeira-dama visita as UBS’s para fortalecer projetos de atendimento às gestantes

A primeira-dama de Jandaia do Sul, Stella Silva, esteve nesta quinta-feira (7) em visita às Unidades Básicas de Saúde (UBS) para promover o fortalecimento da rede de atendimento às gestantes nas áreas da saúde e da assistência social.

Stella esteve acompanhada pelo assistente social da APMI, Danilo Crestani, para a divulgação do projeto social Clube de Gestantes, realizado pela instituição parceira do município.

“Sabemos que as UBS’s são a porta de entrada para as gestantes na área da saúde e que o projeto da APMI busca acolher as mesmas na área da assistência social, por isso viemos fazer estas visitas para unir nossa rede em prol das gestantes jandaienses” disse a primeira-dama.

O Clube de Gestantes tem como objetivo acolher as gestantes para aprenderem a confeccionar o enxoval do bebê, promover a convivência comunitária, a troca de experiências e o fortalecimento de vínculos, além de oferecer o kit enxoval, orientações e encaminhamentos, de forma gratuita.

Para as gestantes interessadas em participar, a APMI está localizada na Avenida Getúlio Vargas nº 1116 – fundos. Para maiores informações, o Wattsapp é o (43) 99652-7799.