Primeira dama entrega brinquedos da Campanha Paraná Piá

A 1ª Dama Stella Silva de Jandaia do Sul e o Diretor do Departamento de Assistência Social Marco Aurélio e equipe do departamento, estiveram na tarde desta segunda-feira, 30 de outubro, na ASSEM Associação dos Servidores Municipais, realizando a entrega de brinquedos da Campanha Paraná Piá, programa estadual com doação de brinquedos para as crianças.

Em Jandaia estes brinquedos foram disponibilizados às famílias que estão sendo acompanhadas pelo CRAS, no serviço de proteção integral à família (PAIF).

Os brinquedos foram viabilizados através da Campanha Paraná Piá do Governo do Estado no encontro com a primeira-dama do Estado Luciana Saito Massa.