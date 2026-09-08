Homem de 35 anos morre em confronto com a Rotam em Paiçandu

Um homem de 35 anos morreu após um confronto armado com uma equipe da Rotam na manhã desta terça-feira (8), em Paiçandu, na região de Maringá. A ocorrência foi registrada por volta das 6h, no Jardim Pioneiro, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão.

A ação fazia parte da Operação Vindicta, conduzida pela Polícia Civil com apoio de equipes do 32º Batalhão da Polícia Militar (BPM).

Segundo informações da Polícia Militar, o homem teria reagido à abordagem dos policiais, dando início a uma troca de tiros. Equipes de socorro foram acionadas, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Durante a operação, os policiais apreenderam um revólver e aparelhos celulares. Os materiais deverão passar por perícia.

O local foi isolado para o trabalho da Polícia Científica, que deve analisar as circunstâncias do confronto. A identidade do homem ainda não havia sido divulgada oficialmente.

As forças de segurança informaram que as circunstâncias da ocorrência serão apuradas e que as medidas legais cabíveis estão sendo adotadas.

Com informações do TNOnline e Plantão Maringá.