Edital de convocação – Sociedade Rural do Vale do Ivaí
A diretoria da Sociedade Rural do Vale do Ivaí, convoca a todos os seus associados para a Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no próximo...
VW/Gol é encontrado capotado entre Borrazópolis e Kaloré
Um veículo Volkswagen Gol foi encontrado capotado na manhã desta terça-feira (8), no trecho da rodovia que liga Borrazópolis a Kaloré, nas proximidades da...
Homem de 35 anos morre em confronto com a Rotam em Paiçandu
Um homem de 35 anos morreu após um confronto armado com uma equipe da Rotam na manhã desta terça-feira (8), em Paiçandu, na região...
PRF registra 95 acidentes e 3 mortes nas rodovias do Paraná durante o feriado...
Feriado foi marcado pelo trânsito menos violento; mais de mil pessoas passaram pelas estações de educação para o trânsito A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou,...
(Vídeo) Desfile da independência em Jandaia do Sul
Jandaia do Sul realizou, nesta segunda-feira (7), o tradicional Desfile Cívico em comemoração à Independência do Brasil. A programação reuniu a comunidade na Avenida...
Mulher cai e bate a cabeça durante roubo de bolsa em Jandaia do Sul
Uma mulher precisou de atendimento médico após ser vítima de um roubo na tarde deste domingo (6), na Avenida Doutor Getúlio Vargas, na região...
Felipe aniversariando
Aniversariando nesta segunda-feira (7) o agente da Defesa Civil Felipe Gonçalves. Amigos enviam Parabéns.