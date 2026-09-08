Edital de convocação – Sociedade Rural do Vale do Ivaí

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A diretoria da Sociedade Rural do Vale do Ivaí, convoca a todos os seus associados para a Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no próximo dia 21 de outubro de 2026, no Recinto de Leilões do Parque de Exposições, localizado na Rodovia Br 369, Km 02, ás 19:00 horas em primeira convocação, com qualquer numero mínimo da metade mais um; ou ás 19:30 horas em segunda convocação, com qualquer numero de associados (conforme estatuto) para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Prestação de contas; Eleição da Diretoria; Outros assuntos e interesse da Entidade.
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