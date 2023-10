PRF prende motorista e apreende 250 kg de maconha entre Jandaia e Bom Sucesso

Neste sábado (7) uma equipe da PRF realizava patrulhamento na BR-369, entre Jandaia do Sul e Bom Sucesso, quando se deparou com um VW Gol no sentido contrário, cujo motorista não usava o cinto de segurança.

Os policiais retornaram e abordaram o veículo.

Ao ser indagado pelos policiais se havia algo ilícito no veículo, o condutor afirmou que havia drogas, sendo constatado pelos policiais 250 Kg de maconha que seriam entregues em Londrina.

O motorista, que disse estar desempregado, receberia R$ 5 mil pelo transporte.