PRF libera rodovia bloqueada por manifestantes em Jandaia

Por volta das 16h30, desta terça-feira (12), no km 215 da BR 376, em Jandaia do Sul, a pista no sentido Maringá foi interditada por um grupo de pessoas.

Segundo apurado pela PRF, são trabalhadores contratados por uma empreiteira à serviço da antiga concessionária local, para a execução das obras do contorno de Jandaia do Sul.

Eles alegaram estarem a alguns meses sem receberem seus salários, e exigiam um representante da empresa para que houvesse tratativas iniciais objetivando a resolução dessas pendências trabalhistas.

Por volta das 19h, a PRF fez a intervenção de forma pacífica e houve a desobstrução da rodovia com a liberação do fluxo de veículos.

Houve aproximadamente 10 km de filas.

A PRF monitorará a área para garantir a fluidez do trânsito.