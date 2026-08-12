Prepare o chapéu e o coração!

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Neste sábado, dia 15/08, a partir das 21h, a Country Beer Marumbi vai tremer com o melhor do sertanejo ao vivo!
Atrações: João Lucas & Bianca

Cerveja gelada e muita música boa para curtir com os amigos!
Venha conferir e fazer parte dessa festa!

Esperamos você!

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