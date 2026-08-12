Homem morre após manter casal de idosos refém por mais de 12 horas em Londrina

Jandaia do Sul estreia Carreta da Inovação com cursos gratuitos em parceria com o...
A Prefeitura de Jandaia do Sul realizou, na tarde desta terça-feira (11), a abertura oficial dos Cursos Gratuitos de Qualificação Profissional. A iniciativa busca...
Prepare o chapéu e o coração!
Neste sábado, dia 15/08, a partir das 21h, a Country Beer Marumbi vai tremer com o melhor do sertanejo ao vivo! Atrações: João Lucas &...
Ladrões furtam padrão de energia e cerca de 100 metros de fios em chácara...
Uma chácara localizada na área rural de Cambira foi alvo de furto de equipamentos e fiação elétrica entre a noite de segunda-feira (10) e...
Mulher é encaminhada ao hospital após causar transtornos na rodoviária de Jandaia do Sul
Uma mulher foi encaminhada ao Hospital Nossa Senhora de Fátima após apresentar comportamento alterado e causar transtornos nas dependências da rodoviária de Jandaia do...
Homem morre após manter casal de idosos refém por mais de 12 horas em...
Um homem de 44 anos morreu após manter um casal de idosos refém por mais de 12 horas dentro de um apartamento em um...
Justiça suspende cassação e autoriza retorno de vereador ao cargo em Cambira
A Justiça do Paraná suspendeu temporariamente a cassação do vereador José Carlos dos Santos, conhecido como Carlinhos do Sete de Maio (PRD), de Cambira,...
Caminhoneiro é feito refém e tem carga de óleo vegetal roubada na região de...
Um caminhoneiro foi feito refém por dois homens armados durante um assalto ocorrido na manhã desta segunda-feira (10), na rodovia entre Sabáudia e Arapongas....