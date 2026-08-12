Homem morre após manter casal de idosos refém por mais de 12 horas em Londrina

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Um homem de 44 anos morreu após manter um casal de idosos refém por mais de 12 horas dentro de um apartamento em um condomínio no Jardim Cláudia, em Londrina. A ocorrência começou na manhã de terça-feira (11) e terminou durante a madrugada desta quarta-feira (12), após uma intervenção do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), da Polícia Militar.
Segundo a PM, o homem apresentava sinais de perturbação psicológica havia alguns dias. Por volta das 10h de terça-feira, ele teria atacado o próprio cunhado com uma faca, provocando ferimentos nas mãos da vítima, depois de descobrir que familiares pretendiam encaminhá-lo para tratamento médico.
Após a agressão, o homem fugiu pelo condomínio e invadiu outros apartamentos. Em um deles, onde estavam três mulheres, ele teria empurrado uma idosa e levado um celular. Na sequência, armado com a faca, entrou em um apartamento no oitavo andar e fez um casal de idosos refém.
As primeiras equipes da Polícia Militar tentaram negociar com o homem, mas, conforme a corporação, ele não apresentava exigências claras nem demonstrava um objetivo definido para libertar as vítimas. Diante da situação, equipes do BOPE foram deslocadas de Curitiba para assumir as negociações.
O impasse se prolongou por mais de 12 horas. Com o comportamento do homem se tornando cada vez mais agressivo e o risco aos idosos aumentando, os policiais decidiram realizar a entrada tática no apartamento por volta das 0h30.
Durante a ação, os agentes utilizaram uma arma de incapacitação neuromuscular, conhecida como taser. Segundo a PM, nenhum disparo de arma de fogo foi efetuado.
Após ser imobilizado, o homem sofreu uma parada cardiorrespiratória. Equipes do Samu e do Siate, que estavam de prontidão no local, realizaram procedimentos de reanimação, mas ele não resistiu e morreu.
O casal de idosos foi resgatado sem ferimentos. Após receber atendimento e apoio inicial, as vítimas foram encaminhadas à delegacia para prestar depoimento sobre o período em que permaneceram sob o poder do agressor.
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