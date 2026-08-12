Ladrões furtam padrão de energia e cerca de 100 metros de fios em chácara de Cambira

Uma chácara localizada na área rural de Cambira foi alvo de furto de equipamentos e fiação elétrica entre a noite de segunda-feira (10) e a manhã de terça-feira (11).
A ocorrência foi registrada por volta das 9h14. O proprietário, de 37 anos, procurou o Destacamento da Polícia Militar e relatou que havia sido vítima do crime em sua propriedade, utilizada como chácara de lazer.
Segundo o relato, os criminosos furtaram um padrão de energia elétrica e aproximadamente 100 metros de fiação de rede elétrica de 10 milímetros. O imóvel fica às margens da Rodovia Municipal Florindo Picolli.
A vítima foi orientada pela Polícia Militar sobre os procedimentos cabíveis. Um Boletim de Ocorrência foi confeccionado e deverá ser encaminhado à Polícia Judiciária, que poderá investigar o caso e tentar identificar os responsáveis pelo furto.
.