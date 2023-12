Prefeitura vai instalar usina fotovoltaica no ginásio de esportes

O Prefeito Lauro Junior, acompanhado do Diretor do Departamento de Obras e Serviços Municipais Luciano e os representantes da Empresa SER Energia Solar Rodrigo e Thiago, assinaram nesta sexta-feira, 01 de dezembro, a ordem de serviço para a instalação e operação de um sistema de geração de energia solar fotovoltaica com capacidade de 75 kw, a ser instalado na cobertura do Ginásio Municipal de Esportes Osmar Panício, recém reformado com cobertura nova.

O Sistema visa a produção de energia elétrica para a rede de iluminação pública da cidade.

Conforme o prefeito Lauro Junior, a instalação dessa 1ª Usina Fotovoltaica no município é uma experiência nova com energia renovável e sustentabilidade, que com o tempo e instalação de novas usinas pode trazer redução nos custos da energia do município.

“As obras terão início já nesta segunda-feira, e se o tempo ajudar a liberação por órgãos competentes e produção de energia deve começar no mês de fevereiro”, ressaltou o prefeito.