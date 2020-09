Prefeitura trabalha na melhoria de estradas rurais

(Assessoria) A Prefeitura de Jandaia do Sul, por meio do Departamento de Obras através do Clóvis Biazotto tem realizado diversas melhorias nas estradas rurais do município. A manutenção das estradas rurais tem sido uma preocupação constante da administração, facilitando assim o acesso das famílias que residem na zona rural, proporcionando melhores condições de tráfego.

“O objetivo da gestão é oferecer condições para que os produtores, moradores que utilizam essas estradas, tenham segurança e conforto para todos”. Destacou Biazotto

Mas, não só as estradas estão sendo cuidadas, o Prefeito Ditão já construiu pontes e restaurou outras para que o fluxo de veículos seja o melhor possível na área rural.

O prefeito Ditão destacou a importância deste trabalho, uma vez que facilita o acesso do homem do campo e garante melhorias para todos do nosso município, “Nossos agricultores merecem uma estrada boa e estamos conseguindo melhorar as estradas rurais, nossa atenção estará sempre voltada para o homem do campo”, finaliza Ditão.