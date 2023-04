Prefeitura se reúne com engenheiros para tratar assuntos do Contorno

O Prefeito Fifa e o Diretor do Departamento de Obras Junior Barbieri reuniram na última semana com dois engenheiros da VIAPAR para tratar de diversos assuntos referentes ao contorno.

Vários assuntos foram discutidos dentre eles o da Rodovia BR 369 (Vale do Ivai) que liga a BR 376 ( sentido Maringá ou Apucarana) que em breve será fechada para a construção do viaduto do novo contorno e esse trânsito teria a possibilidade de passar pelo centro de Jandaia; o fechamento da Estrada São João também para construção de viaduto do contorno ( trecho esse já fechado para os moradores daquela estrada e que está sendo desviado pela estrada do Dourados e a pauta principal foi a estrada de acesso ao Barro Preto que hoje está fechada causando um grande transtorno para aqueles que a utilizam e precisam passar por dentro do Parque Industrial seguindo na BR 376 indo para Mandaguari mais 900 metros até o primeiro retorno para voltar para Jandaia.

Tanto o Prefeito Fifa como o Engenheiro responsável pelo Departamento de Obras de Jandaia Junior Barbieri, buscam com os engenheiros da VIAPAR a possibilidade de junto aos projetos já existentes do contorno a reabertura ou melhoramento do acesso para todos que utilizam daquela estrada, sejam moradores ou agricultores que precisam escoar suas safras.