Prefeitura realiza reunião de alinhamento com médicos da rede municipal de saúde

Na tarde desta quinta-feira, 23 de julho, a Prefeitura promoveu uma reunião na sala de reuniões do Paço Municipal com os médicos que atuam na rede municipal de saúde. O encontro teve como objetivo alinhar procedimentos, fortalecer a comunicação entre a equipe e discutir ações voltadas ao aprimoramento dos serviços prestados à população.
A reunião contou com a participação do prefeito Ditão Pupio e do diretor do Departamento de Saúde, Valmir Oliveira, que destacaram a importância do diálogo permanente entre a administração municipal e os profissionais da área da saúde para garantir um atendimento cada vez mais eficiente, humanizado e de qualidade.
Durante o encontro, foram debatidas questões relacionadas à organização dos serviços, ao fluxo de atendimento e ao fortalecimento das ações desenvolvidas no setor, buscando maior integração entre os profissionais e a gestão municipal.
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