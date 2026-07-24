Após dizer que não pagaria, homem furta produtos e foge de comércio em Jandaia do Sul

Um estabelecimento comercial localizado na Avenida Doutor Getúlio Vargas, no Centro de Jandaia do Sul, foi alvo de um furto na noite de quinta-feira (23). A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar por volta das 21h30, após acionamento da Central de Operações.
No local, a gerente da loja, de 33 anos, apresentou aos policiais as imagens do sistema de monitoramento, que registraram toda a ação. De acordo com as filmagens, um homem retirou aproximadamente 15 produtos das prateleiras, entre loções corporais, repelentes e desodorantes de diferentes marcas.
Ainda conforme o relato, uma funcionária abordou o suspeito e questionou sobre o pagamento das mercadorias. O homem respondeu que não pagaria pelos produtos e deixou o estabelecimento levando os itens em uma bolsa.
Após o registro da ocorrência, equipes da Polícia Militar realizaram patrulhamento nas proximidades na tentativa de localizar o suspeito, porém ele não foi encontrado até o encerramento do boletim. O caso foi registrado como furto simples e deverá ser investigado pelas autoridades competentes.
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