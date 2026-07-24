Após dizer que não pagaria, homem furta produtos e foge de comércio em Jandaia do Sul

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Um estabelecimento comercial localizado na Avenida Doutor Getúlio Vargas, no Centro de Jandaia do Sul, foi alvo de um furto na noite de quinta-feira (23). A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar por volta das 21h30, após acionamento da Central de Operações.
No local, a gerente da loja, de 33 anos, apresentou aos policiais as imagens do sistema de monitoramento, que registraram toda a ação. De acordo com as filmagens, um homem  retirou aproximadamente 15 produtos das prateleiras, entre loções corporais, repelentes e desodorantes de diferentes marcas.
Ainda conforme o relato, uma funcionária abordou o suspeito e questionou sobre o pagamento das mercadorias. O homem respondeu que não pagaria pelos produtos e deixou o estabelecimento levando os itens em uma bolsa.
Após o registro da ocorrência, equipes da Polícia Militar realizaram patrulhamento nas proximidades na tentativa de localizar o suspeito, porém ele não foi encontrado até o encerramento do boletim. O caso foi registrado como furto simples e deverá ser investigado pelas autoridades competentes.

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