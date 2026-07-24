Ônibus que transportava trabalhadores pega fogo em Bom Sucesso

Um ônibus que transportava trabalhadores foi destruído por um incêndio no início da noite desta quinta-feira (23), em Bom Sucesso. O incidente aconteceu por volta das 19h, em frente ao Ginásio de Esportes do município.
De acordo com as informações, o veículo estava com passageiros no momento em que as chamas começaram. Todos os ocupantes conseguiram deixar o ônibus a tempo e ninguém ficou ferido.
A Brigada Comunitária de Jandaia do Sul foi acionada para combater o incêndio.
As causas do incêndio ainda não foram informadas. Apesar do susto e dos danos materiais causados ao veículo, o incidente terminou sem vítimas.
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