Trabalhador morre atropelado durante serviço de roçada em rodovia de Maringá

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Foto Corpo de Bombeiros
Um trabalhador de 37 anos morreu na tarde desta quinta-feira (23) após ser atropelado enquanto realizava serviços de limpeza e roçada no canteiro central da Avenida Colombo (BR-376), em frente ao Parque de Exposições Francisco Feio Ribeiro, em Maringá.
Segundo as informações, a vítima integrava uma equipe responsável pela manutenção da via quando foi atingida por uma Land Rover Discovery. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas o trabalhador sofreu ferimentos gravíssimos e morreu ainda no local.
De acordo com o tenente André Bueno, do Corpo de Bombeiros, os trabalhadores atuavam no canteiro interno da avenida no momento do acidente.
Após o atropelamento, o motorista percorreu cerca de 20 metros antes de parar o veículo. Em seguida, abandonou o automóvel e fugiu a pé, sem prestar socorro à vítima. Conforme a reportagem, a irmã do condutor compareceu ao local para fornecer informações às autoridades e auxiliar na identificação do motorista.
A área foi isolada para os trabalhos da Polícia Científica e da Polícia Civil, que irão investigar as circunstâncias do atropelamento e apurar as responsabilidades pelo caso. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Maringá.
A equipe de limpeza e roçada prestava serviços para o município de Maringá. Até a publicação da reportagem, a Prefeitura ainda não havia informado detalhes sobre o vínculo da empresa responsável pelos trabalhadores.
Com informações do GmcOnline
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