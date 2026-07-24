Ofertas válidas até domingo

Jandaia: Acidente é registrado em curva conhecida por ocorrências de acidentes fatais
Um acidente envolvendo dois veículos foi registrado na manhã deste sábado (25) na BR-369, em Jandaia do Sul, no trecho entre o trevo de...
Incêndio em residência: André Amaral traz mais detalhes
Uma residência de madeira foi completamente destruída por um incêndio no final da tarde desta sexta-feira (24), no Jardim Vista Alegre, em Jandaia do...
Incêndio destrói residência de madeira no Jardim Vista Alegre, em Jandaia do Sul
Uma residência de madeira foi completamente destruída por um incêndio no final da tarde desta sexta-feira (24), no Jardim Vista Alegre, em Jandaia do...
Prefeitura realiza reunião de alinhamento com médicos da rede municipal de saúde
Na tarde desta quinta-feira, 23 de julho, a Prefeitura promoveu uma reunião na sala de reuniões do Paço Municipal com os médicos que atuam...
Acidente entre carro e motoniveladora é registrado em Rio Bom
Um acidente envolvendo um carro de passeio e uma motoniveladora foi registrado em uma estrada rural de Rio Bom e resultou em danos materiais...
Após dizer que não pagaria, homem furta produtos e foge de comércio em Jandaia...
Um estabelecimento comercial localizado na Avenida Doutor Getúlio Vargas, no Centro de Jandaia do Sul, foi alvo de um furto na noite de quinta-feira...
Ônibus que transportava trabalhadores pega fogo em Bom Sucesso
Um ônibus que transportava trabalhadores foi destruído por um incêndio no início da noite desta quinta-feira (23), em Bom Sucesso. O incidente aconteceu por...