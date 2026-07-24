Acidente entre carro e motoniveladora é registrado em Rio Bom

Um acidente envolvendo um carro de passeio e uma motoniveladora foi registrado em uma estrada rural de Rio Bom e resultou em danos materiais ao veículo. A ocorrência foi formalizada junto à Polícia Militar na tarde de quinta-feira (23), embora o acidente tenha acontecido na manhã de quarta-feira (22).
De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista de um Fiat Palio seguia de Rio Bom com destino a Novo Itacolomi pela Estrada Rural Miguel Garcia de Azevedo. Ao se aproximar do quilômetro 9,6, cerca de 150 metros antes da ponte sobre o Rio Bom, ele avistou uma motoniveladora parada e parou o veículo a aproximadamente 30 metros da máquina.
Segundo o relato, o operador da motoniveladora iniciou uma manobra em marcha à ré. O motorista do Palio afirmou que também tentou recuar para evitar a colisão, mas, devido ao estado de nervosismo, não conseguiu movimentar o automóvel a tempo. A máquina acabou atingindo a parte dianteira do carro.
Com o impacto, o veículo sofreu danos no capô, para-choque dianteiro, painel interno e para-brisa. A vítima informou ainda que tentou engatar a marcha à ré por duas vezes, mas não conseguiu devido ao choque provocado pela situação. Um caminhão que seguia logo atrás buzinou para alertar o operador da motoniveladora, que interrompeu a manobra, permitindo que o motorista deixasse o veículo em segurança.
Conforme o boletim, o operador teria descido da máquina e iniciado uma discussão, proferindo ofensas e atribuindo a responsabilidade pelo acidente ao motorista do Palio.
Ainda de acordo com a vítima, o local onde a motoniveladora realizava os trabalhos não possuía qualquer tipo de sinalização, como placas de advertência ou pessoas orientando o trânsito, e o operador estava sozinho durante a execução do serviço.
O caso foi registrado pela Polícia Militar como atendimento de acidente sem ilicitude e deverá seguir para as providências cabíveis.
.