Terça Verde

Jeep Club US PéDiBarro realiza evento para crianças
Agradecimento especial — Dia das Crianças O Jeep Club de Jandaia do Sul – US PéDiBarro agradece de coração a toda a nossa equipe, que...
PRF apreende mais de 1,7 mil ampolas de emagrecedor em Mandaguari
Na manhã do último domingo (18), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 1.704 ampolas de medicamento emagrecedor de origem estrangeira sem regularização fiscal e...
Polícia Civil de Jandaia do Sul prende homem condenado por estupro de vulnerável na...
A Polícia Civil de Jandaia do Sul prendeu, na manhã desta segunda-feira (19), um homem de 36 anos na zona rural de Kaloré. A prisão...
Polícia apreende motocicletas em duas ocorrências de trânsito em São Pedro do Ivaí
Uma delas era conduzida por menor e tinha débitos desde 2012. A Polícia Militar registrou duas ocorrências de trânsito em São Pedro do Ivaí no...
Morre o cantor Benito di Paula
Cantor, compositor e pianista morreu neste domingo (18), em São Paulo, após lutar contra um câncer de próstata. O cantor, compositor e pianista Benito di...
Motocicleta com irregularidades é apreendida durante abordagem em Bom Sucesso
Uma motocicleta Honda CG 125 foi apreendida pela Polícia Militar na tarde de domingo (18), durante uma abordagem na Rua Nahur Vanzella, na região...
Polícia registra ocorrências de agressão, ameaça e denúncias em Cambira
A Polícia Militar registrou diferentes ocorrências em Cambira no domingo (18), envolvendo uma agressão com pedra, ameaça de incêndio a uma residência e atendimentos...