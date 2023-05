A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, através dos colaboradores funcionários do almoxarifado, estão realizando nesta sexta-feira (12) e amanhã sábado (13) um mutirão de limpeza nas ruas do centro e bairros do município.

O Prefeito Lauro, logo cedo, acompanhou a saída das equipes no almoxarifado.