Prefeitura realiza melhorias nas estradas rurais

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, através do Departamento de Obras e Serviços Municipais – Setor de Maquinários – colaboradores do almoxarifado, estão realizando um extenso trabalho de manutenção, recuperação e melhorias das estradas rurais do município, com o objetivo de proporcionar melhores condições de tráfego a população, escoamento da safra e também plantio neste período. A iniciativa é realizada com recursos próprios do município e consiste no patrolamento, adequação, cascalhamento e limpeza. O Prefeito Lauro Junior que esteve acompanhando os trabalhos, relatou que existe um cronograma de serviços para serem realizados. “Estamos concluindo a estrada do Gurucaia, começamos também na Estrada Velha Jandaia/Marumbi e assim que concluídas estaremos iniciando outros trechos”, disse o prefeito.