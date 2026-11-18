A Prefeitura de Jandaia do Sul e Departamento de Saúde reforçam, durante o mês de novembro, a importância dos cuidados com a saúde do homem. A campanha Novembro Azul busca ampliar a conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata, além de incentivar hábitos saudáveis e o acompanhamento médico regular.

Entre os principais grupos de risco estão homens com idade mais avançada e aqueles com histórico familiar de câncer de próstata, especialmente em parentes de primeiro grau. Por isso, é fundamental manter atenção aos sinais do corpo e conversar com os profissionais de saúde sobre a necessidade de acompanhamento e realização de exames.

A prevenção passa pela adoção de hábitos saudáveis, como alimentação equilibrada, prática regular de atividades físicas, controle do peso, redução do consumo de bebidas alcoólicas e combate ao tabagismo. O acompanhamento periódico também contribui para identificar alterações de forma precoce e ampliar as possibilidades de tratamento.

Procure a UBS mais próxima da sua casa, converse com a equipe de saúde e mantenha seus exames em dia. Um simples gesto de cuidado pode salvar vidas.