Prefeitura Municipal inicia a reforma na UBS Damasio Brito da Silva

A prefeitura municipal de Jandaia do Sul através do Governo do Estado e recursos próprios do município, iniciou a obra de reforma da UBS Damásio Brito da Silva no Jardim Planalto.

Com recurso de R$ 150.000,00 do Governo do Estado do Paraná através da Secretaria da Saúde e R$ 51.671,78 de recursos livres do município totalizando R$ 201.671,78 em investimento nesta importante UBS que atende toda a região da Vila Rica, a obra será entregue no prazo de 90 dias.

O Prefeito Lauro Junior esteve acompanhando os trabalhos e informou que os atendimentos da UBS estão sendo realizados na clínica de especialidades, na margem da Rodovia BR 376.

Conforme o prefeito, o Departamento de Saúde está reestruturando a clínica de especialidades devido a reforma e no mês de janeiro vai anunciar o novo formato de atendimento. “Esta e a sexta e última UBS do município a ser reformada nesta gestão, a UBS Maria Borba no centro, UBS Ivoly Genro Palma no centro, UBS Lázaro de Paula Rodrigues no Jardim América e UBS Dr Wilson Nogueira no São José já foram entregues no ano de 2022 e a reforma da UBS Massahiro Oga no Conjunto Arnaldo Buzato está em andamento”, disse.