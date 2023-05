Prefeitura inicia roçada em terrenos baldios. Despesas + multa serão cobradas de proprietários

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, através dos Departamentos de Tributação, Vigilância Sanitária e Setor de Limpeza Pública iniciou nesta segunda-feira (22) os trabalhos de roçagem e limpeza de terrenos baldios de proprietários que não realizam estes serviços, transformando esses locais em grave problema de saúde pública.

Conforme o Departamento de tributação a lei municipal nº 2808, de 07/05/2015 regulamenta a realização de serviços de roçada e limpeza pela administração pública em imóveis urbanos, e da outras providências.

As despesas destas roçadas e limpeza serão cobradas no IPTU dos proprietários que também serão multados.

A ação tem como um dos objetivos, combater a proliferação do mosquito da dengue. Segundo o boletim SESA emitido em 16 de maio, 202 casos foram confirmados em Jandaia do Sul.