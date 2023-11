Prefeitura inicia manutenção da iluminação pública

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul através do Departamento de Obras e Serviços Municipais e a empresa Scuira & Gardin Ltda, que ganhou a licitação para realização dos serviços, iniciaram nesta semana a manutenção da iluminação pública e a substituição das lâmpadas queimadas.

Além das trocas das lâmpadas queimadas, foram realizados também a troca de diversos reatores, dentre outros serviços de manutenção. Desde o início dos trabalhos já foram realizadas manutenções em aproximadamente 100 pontos.

O Prefeito Lauro Junior, que esteve acompanhando os trabalhos, salientou que dentro de mais alguns dias e se o tempo continuar sem chuvas, todos os reparos devem ser concluídos no centro, bairros e no distrito de São José.