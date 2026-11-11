Prefeitura identifica rompimento em galeria pluvial e trabalha para solucionar problema

A Prefeitura de Jandaia do Sul identificou um problema em uma das estruturas da rede de drenagem pluvial, responsável por receber e conduzir a água da chuva que chega pelas galerias e bueiros.

Uma das caixas de passagem, que auxilia no direcionamento da água, acabou se rompendo, comprometendo o escoamento. Com isso, quando ocorre o acúmulo de água ou o entupimento da estrutura, a vazão fica prejudicada e a água acaba retornando para as ruas e, em algumas situações, invadindo residências.

O problema explica as ocorrências de retorno de água registradas no local. A Prefeitura está trabalhando para solucionar a situação e restabelecer o funcionamento adequado do sistema de drenagem.