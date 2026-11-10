Homem é agredido pela ex-companheira após separação em Jandaia do Sul

Um homem relatou ter sido agredido e ameaçado pela ex-companheira na noite de segunda-feira (9), em uma residência localizada na Rua Minas Gerais, na Vila Rica, em Jandaia do Sul.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 19h21. No local, o homem contou que havia se separado da mulher no último sábado (7) e passado a morar na casa de sua mãe.

Segundo o relato, a ex-companheira foi até o imóvel, teria invadido a residência e o agredido com tapas e socos. Durante a discussão, ela também teria afirmado que faria de tudo para colocá-lo na cadeia e que o acusaria de agressão.

Ainda conforme a ocorrência, ao deixar o local, a mulher empurrou uma motocicleta Honda CBX 250 Twister pertencente à vítima. O veículo caiu e atingiu um GM Celta que estava estacionado nas proximidades. Os dois veículos sofreram danos materiais.

Após o acionamento da Polícia Militar, a mulher deixou o local, mas teria continuado a fazer ameaças ao ex-companheiro por meio do celular da filha do casal.

A vítima recebeu orientações da equipe policial sobre os procedimentos legais cabíveis. O caso foi registrado como lesão corporal.